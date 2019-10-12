2019-10-12T16:04:25+03:00
Происшествия

Убийцу Лизы Киселёвой в Саратове отправили под стражу на два месяца

Следователи СКР по Саратовской области продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего»
Ольга СимоноваАлександр Уриевский
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Михаил Туватин. Кадр из видео СК РФМихаил Туватин. Кадр из видео СК РФ
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Предполагаемого убийцу девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове 35-летнего Михаила Туватина сегодня, 12 октября, отправили под стражу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его отправили под стражу на два месяца на время расследования.

Следователи СКР по Саратовской области продолжают расследование уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство малолетнего».

Убийца девятилетней девочки в Саратове Михаил Туваев в зале суда.

- Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела ведется наиболее опытными следователями и криминалистами регионального СК. С целью оказания практической помощи в расследовании, максимально оперативного закрепления, и исследования доказательств, по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина к расследованию привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Следственным комитетом Российской Федерации принят исчерпывающий комплекс мер для полного, объективного и беспристрастного расследование данного преступления и привлечения лица его совершившего к строгой ответственности по закону. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Напомним, жестокое убийство Лизы Киселёвой произошло 9 октября. Девочка утром, в 7.30, вышла из дома на улице Высокая и через гаражи пошла в школу №73 на 2-м Магнитном проезде, по пути к учебному заведению ее остановил и задушил Туватин. Он уже дал признательные показания.

Убитая Лиза Киселёва

Убитая Лиза Киселёва

Мотивом преступления СК РФ назвало то, что ребенок увидел Туватина, который недавно присвоил себе чужой заброшенный гараж. Лиза спросила у него, его ли это строение. Мужчина испугался, что недвижимость принадлежит семье девочки и убил ее. На допросе следователей он признался в содеянном.

Отметим, что мужчина — рецидивист. На данный момент он имел непогашенную судимость за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой.

Вчера, 11 октября, вечером с обыском в дом матери Туватина пришли сотрудники полиции. Они с трудом пробрались в квартиру — женщина никого не хотела пускать, забаррикадировалась и кричала. Также она заявила, что ее сын — прекрасный человек и в его виновность она не верит.

Следствие о заключении под стражу сознавшегося в убийстве Лизы Киселевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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