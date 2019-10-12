Убийцу Лизы Киселёвой в Саратове отправили под стражу на два месяца

Предполагаемого убийцу девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове 35-летнего Михаила Туватина сегодня, 12 октября, отправили под стражу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его отправили под стражу на два месяца на время расследования.

Следователи СКР по Саратовской области продолжают расследование уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство малолетнего».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737439" frameborder="0"></iframe> Убийца девятилетней девочки в Саратове Михаил Туваев в зале суда.

- Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела ведется наиболее опытными следователями и криминалистами регионального СК. С целью оказания практической помощи в расследовании, максимально оперативного закрепления, и исследования доказательств, по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина к расследованию привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Следственным комитетом Российской Федерации принят исчерпывающий комплекс мер для полного, объективного и беспристрастного расследование данного преступления и привлечения лица его совершившего к строгой ответственности по закону. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Напомним, жестокое убийство Лизы Киселёвой произошло 9 октября. Девочка утром, в 7.30, вышла из дома на улице Высокая и через гаражи пошла в школу №73 на 2-м Магнитном проезде, по пути к учебному заведению ее остановил и задушил Туватин. Он уже дал признательные показания.

Убитая Лиза Киселёва

Мотивом преступления СК РФ назвало то, что ребенок увидел Туватина, который недавно присвоил себе чужой заброшенный гараж. Лиза спросила у него, его ли это строение. Мужчина испугался, что недвижимость принадлежит семье девочки и убил ее. На допросе следователей он признался в содеянном.

Отметим, что мужчина — рецидивист. На данный момент он имел непогашенную судимость за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой.

Вчера, 11 октября, вечером с обыском в дом матери Туватина пришли сотрудники полиции. Они с трудом пробрались в квартиру — женщина никого не хотела пускать, забаррикадировалась и кричала. Также она заявила, что ее сын — прекрасный человек и в его виновность она не верит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737433" frameborder="0"></iframe> Следствие о заключении под стражу сознавшегося в убийстве Лизы Киселевой.

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