Убийцу Лизы Киселёвой в Саратове отправили под стражу на два месяца
Предполагаемого убийцу девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове 35-летнего Михаила Туватина сегодня, 12 октября, отправили под стражу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его отправили под стражу на два месяца на время расследования.
Следователи СКР по Саратовской области продолжают расследование уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство малолетнего».
Убийца девятилетней девочки в Саратове Михаил Туваев в зале суда.
- Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела ведется наиболее опытными следователями и криминалистами регионального СК. С целью оказания практической помощи в расследовании, максимально оперативного закрепления, и исследования доказательств, по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина к расследованию привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Следственным комитетом Российской Федерации принят исчерпывающий комплекс мер для полного, объективного и беспристрастного расследование данного преступления и привлечения лица его совершившего к строгой ответственности по закону. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Напомним, жестокое убийство Лизы Киселёвой произошло 9 октября. Девочка утром, в 7.30, вышла из дома на улице Высокая и через гаражи пошла в школу №73 на 2-м Магнитном проезде, по пути к учебному заведению ее остановил и задушил Туватин. Он уже дал признательные показания.
Убитая Лиза Киселёва
Мотивом преступления СК РФ назвало то, что ребенок увидел Туватина, который недавно присвоил себе чужой заброшенный гараж. Лиза спросила у него, его ли это строение. Мужчина испугался, что недвижимость принадлежит семье девочки и убил ее. На допросе следователей он признался в содеянном.
Отметим, что мужчина — рецидивист. На данный момент он имел непогашенную судимость за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой.
Вчера, 11 октября, вечером с обыском в дом матери Туватина пришли сотрудники полиции. Они с трудом пробрались в квартиру — женщина никого не хотела пускать, забаррикадировалась и кричала. Также она заявила, что ее сын — прекрасный человек и в его виновность она не верит.
Следствие о заключении под стражу сознавшегося в убийстве Лизы Киселевой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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