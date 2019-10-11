Мать убийцы Лизы Киселевой не верит в виновность сына и впадает в истерики
В пятиэтажке на 2-м Магнитном проезде, 38 в Саратове сегодня, 11 октября, весь день неспокойно. Здесь в квартире на пятом этаже проживал задержанный за убийство 9-летней Лизы Киселевой Михаил Туваев, и сейчас находится его мать. Вечером с обыском в дом пришли сотрудники полиции, которые с трудом смогли проникнуть в квартиру – женщина забаррикадировалась и постоянно кричала.
Мать убийцы 9-летней девочки устроила истерику.Женщина высунулась из окна квартиры, стала кричать и звать на помощь
Еще днем здесь побывала корреспондент «КП-Саратов», которая пыталась поговорить с ней. Беседа получилось не очень длинная, открывать женщина не стала. Мать Михаила Туваева заявила, что ее сын прекрасный человек и в его виновность она не верит.
Соседи заметили, что женщина давно «не в себе», била детей во дворе, угрожала и часто издавала странные звуки в своей квартире.
По мнению местных жителей, она вполне может совершить какой-нибудь необдуманный поступок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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