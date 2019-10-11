Мать убийцы Лизы Киселевой не верит в виновность сына и впадает в истерики

11 Окт. 22:49 2019-10-11T22:49:34+03:00

Соседи давно сторонятся буйной женщины, и опасаются за своих детей

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В пятиэтажке на 2-м Магнитном проезде, 38 в Саратове сегодня, 11 октября, весь день неспокойно. Здесь в квартире на пятом этаже проживал задержанный за убийство 9-летней Лизы Киселевой Михаил Туваев, и сейчас находится его мать. Вечером с обыском в дом пришли сотрудники полиции, которые с трудом смогли проникнуть в квартиру – женщина забаррикадировалась и постоянно кричала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737361" frameborder="0"></iframe> Мать убийцы 9-летней девочки устроила истерику.Женщина высунулась из окна квартиры, стала кричать и звать на помощь

Еще днем здесь побывала корреспондент «КП-Саратов», которая пыталась поговорить с ней. Беседа получилось не очень длинная, открывать женщина не стала. Мать Михаила Туваева заявила, что ее сын прекрасный человек и в его виновность она не верит.

Соседи заметили, что женщина давно «не в себе», била детей во дворе, угрожала и часто издавала странные звуки в своей квартире.

По мнению местных жителей, она вполне может совершить какой-нибудь необдуманный поступок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

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ИСТОЧНИК KP.RU