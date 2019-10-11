Видео допроса убийцы Лизы Киселевой в Саратове опубликовал СК

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-11T13:11:08+03:00

На видео Михаил Туватин, подозревамый в убийстве Лизы Киселевой, признается, что узнал имя девочки из ориентировок

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Подозреваемый в убийстве 9-летней Лизы Киселевой признал вину. Следственный комитет опубликовал видео допроса Михаила Туватина.

Его задержали вчера, 10 октября, по подозрению в убийстве девочки.

На видео Туватин отвечает на вопросы следователей. Он рассказал, что узнал имя жертвы из ориентировок, которые были расклеены по району. До дня убийства он девочку не видел и не знал.

На вопрос раскаивается ли он, Туватин ответил - "Да".

Кроме того, на кадрах видно гараж, где произошло убийство, и тело девочки, накрытое тканью.

Напомним, пропавшую девочку два дня искали всем городом. Трагедия в Саратове произошла 9 октября. Тело ребенка убийца спрятал в одном из гаражей, недалеко от штаба поиска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737238" frameborder="0"></iframe> В Саратове местные жители несут цветы и игрушки к месту убийства 9-летней девочки.

Причины убийства Лизы Киселевой устанавливаются. По одной из версий, Туватин задущшил девушку из-за гаража.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737236" frameborder="0"></iframe> Допрос подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU