Видео допроса убийцы Лизы Киселевой в Саратове опубликовал СК
Подозреваемый в убийстве 9-летней Лизы Киселевой признал вину. Следственный комитет опубликовал видео допроса Михаила Туватина.
Его задержали вчера, 10 октября, по подозрению в убийстве девочки.
На видео Туватин отвечает на вопросы следователей. Он рассказал, что узнал имя жертвы из ориентировок, которые были расклеены по району. До дня убийства он девочку не видел и не знал.
На вопрос раскаивается ли он, Туватин ответил - "Да".
Кроме того, на кадрах видно гараж, где произошло убийство, и тело девочки, накрытое тканью.
Напомним, пропавшую девочку два дня искали всем городом. Трагедия в Саратове произошла 9 октября. Тело ребенка убийца спрятал в одном из гаражей, недалеко от штаба поиска.
В Саратове местные жители несут цветы и игрушки к месту убийства 9-летней девочки.
Причины убийства Лизы Киселевой устанавливаются. По одной из версий, Туватин задущшил девушку из-за гаража.
Допрос подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU