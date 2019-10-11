СКР опубликовал официальное видео по поводу убийства Лизы Киселевой

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-11T11:30:53+03:00

Мужчина мог убить девочку из-за заброшенного гаража, который он себе заприметил

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Следственный комитет Российской Федерации опубликовал официальное видео по поводу убийства Лизы Киселевой в Саратове.

Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что председатель ведомства направил в облцентр следователей-криминалистов для помощи в расследовании трагедии.

- Подозреваемый задержан и в настоящее время допрашивается следователями. Он дает признательные показания. Так, несколько месяцев назад он заприметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел имуществом. Утром 9 октября мимо проходила потерпевшая и поинтересовалась, его ли это гараж, — рассказала Петренко.

Мужчина подумал, что недвижимость принадлежит семье ребенка, и испугавшись разоблачения, затащил Лизу Киселеву в гараж и убил ее.

Отметим, что злоумышленник уже «сидел» за ряд тяжких преступлений и имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

К материалам дела приобщили записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству.

- Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате. Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона, — заключила Светлана Петренко.

Напомним, Лиза утром 9 октября ушла в школу из дома на улице Высокая, но до нее не дошла. Девочку два дня искали сотня полицейских, спасатели и тысячи неравнодушных людей. Они расклеивали листовки, прочесывали окрестности, и ночью 11 октября появилась страшная правда — ребенка нашли убитым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737214" frameborder="0"></iframe> Председатель СК России направил в Саратов криминалистов центрального аппарата для содействия следствию по уголовному делу об убийстве девочки.

Местные жители и неравнодушные граждане пошли на массовый сход к гаражам у места убийства. Они хотели, чтобы правоохранители отдали им злоумышленника на растерзание.

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ИСТОЧНИК KP.RU