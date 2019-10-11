В Энгельсе рецидивист отобрал у парня телефон

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-11T11:36:25+03:00

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Энгельсская полиция раскрыла грабеж у 22-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, установлено, что мужчина живет в квартире на улице Фридриха Энгельса, 23 июня во дворе этого дома неизвестные отобрали у него телефон марки Huawei стоимостью 19 тыс. рублей.

Гаджет обнаружили в скупке, выяснилось, что за этим стоит 23-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU