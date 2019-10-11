В Энгельсе рецидивист отобрал у парня телефон
Преступника задержали
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Энгельсская полиция раскрыла грабеж у 22-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, установлено, что мужчина живет в квартире на улице Фридриха Энгельса, 23 июня во дворе этого дома неизвестные отобрали у него телефон марки Huawei стоимостью 19 тыс. рублей.
Гаджет обнаружили в скупке, выяснилось, что за этим стоит 23-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU