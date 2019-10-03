В Саратове администратор магазина украл вещи со своей работы

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-03T14:01:29+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из ТЦ «Город» на Большой Садовой 153/163 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 сентября неизвестный унес из одного магазина оттуда вещи на общую сумму свыше 9 тыс. рублей.

Вчера, 2 октября, преступника задержали, им оказался 27-летний старший администратор магазина, который во всем признался, у него изъяли похищенное и поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU