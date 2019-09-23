Погибшую от ножа студента СГЮА девушку похоронили в Усть-Курдюме

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-23T16:37:07+03:00

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Вчера, 22 сентября, на татарском кладбище в Усть-Курдюме состоялись похороны 18-летней Екатерины Громовой.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказала близкая подруга погибшей Ксения Кузьмина.

- Если я не ошибаюсь, такое место для погребения выбрали, потому что в Усть-Курдюме у Екатерины были родственники, — делится Ксения.

Девушка рассказала, что с погибшей была знакома давно. Они виделись часто, несмотря на то, что жили не совсем близко друг к другу.

В последнюю встречу, в период с 17 по 19 сентября, в поведении подруги Ксения перемен не обнаружила. Какого-то беспокойства и печали девушка не заметила.

- Про проблемы с деньгами у нее я ничего не знаю, как я поняла, она не захотела рассказывать. Она говорила, но переводила это в шутку, — добавила Ксения.

По словам собеседницы корреспондента «КП-Саратов», Екатерина жила вместе с мамой, а через дорогу от ее дома №20 по улице Вишневая проживала ее старшая сестра.

Напомним, тело Екатерины Громовой нашли в подъезде дома 20 сентября в луже крови. В убийстве подозревается 18-летний Евгений Вербицкий, которого задержали в кустах около ближайшей школы №76 в заляпанной кровью одежде. Он выждал Екатерину в подъезде, после чего исполосовал ножом.

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Юноша жил в этом же доме, знал погибшую с детства.

По версии следствия, жизнь девушки оборвалась из-за денежного долга. Парень якобы дал ей в июне 2,3 тыс. рублей, а та не отдавала деньги.

Юноша признал свою вину, следующие два месяца на время следствия он проведет под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU