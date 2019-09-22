В Саратове зверски расправились с 18-летней девушкой
В Саратове в одной из многоэтажек на улице Вишневая произошло жестокое убийство 18-летней девушки.
Ее тело обнаружили в подъезде дома №20 в луже крови 20 сентября. По данным «КП-Саратов», погибшую звали Екатерина.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний местный житель.
На место преступления прибыли сотрудники полиции и СКР. Фото соцсетей
- По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах дома. В июле 2019 года юноша одолжил подруге денежные средства. Спустя время он стал требовал вернуть долг, однако девушка не возвращала ему обещанного. 20 сентября 2019 года в вечернее время он подкараулил ее в подъезде дома и нанес множественные удары ножом по всему телу. От полученных ранений девушка скончалась на месте, - сообщили в СУ СКР по Саратовской области.
Следственным отделом по Ленинскому району Саратова СУ СКР возбуждено уголовное дело об убийстве.
Судя по пятнам на бетоне, погибшая потеряла много крови. Фото соцсетей
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и ведется сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
На место гибели Екатерины ее знакомые начали приносиить цветы.
В подъезд на место убийства Екатерины уже несут цветы. Фото соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU