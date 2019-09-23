Обвиняемый в жестоком убийстве подруги детства в Саратове признал вину
В Саратове задержанный по подозрению в жестоком убийстве девушки признал вину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 18-летний парень рассказал подробности преступления.
Ранее «Комсомолка» писала, что подозреваемый и жертва, также 18-летняя девушка, были знакомы с детства и жили в соседних подъездах. По версии следствия, в июле 2019 года парень одолжил ей деньги (по неофициальным данным, 2,3 тыс. рублей), однако та не возвращала.
20 сентября он подкараулил ее в подъезде и нанес многочисленные ножевые ранения. От травм потерпевшая скончалась на месте.
Парень был арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение.
Убийство в Саратове на Вишневой.
ИСТОЧНИК KP.RU