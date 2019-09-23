Обвиняемый в жестоком убийстве подруги детства в Саратове признал вину

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-23T11:18:44+03:00

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В Саратове задержанный по подозрению в жестоком убийстве девушки признал вину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 18-летний парень рассказал подробности преступления.

Ранее «Комсомолка» писала, что подозреваемый и жертва, также 18-летняя девушка, были знакомы с детства и жили в соседних подъездах. По версии следствия, в июле 2019 года парень одолжил ей деньги (по неофициальным данным, 2,3 тыс. рублей), однако та не возвращала.

20 сентября он подкараулил ее в подъезде и нанес многочисленные ножевые ранения. От травм потерпевшая скончалась на месте.

Парень был арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733649" frameborder="0"></iframe> Убийство в Саратове на Вишневой.

ИСТОЧНИК KP.RU