СМИ: Глава облизбиркома Владимир Писарюк покидает свой пост

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-16T15:28:53+03:00

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Председатель избирательной комиссии Саратовской области Владимир Писарюк покинет свой пост.

- Решение принято, чтобы усилить кадровый потенциал одного из районов Саратовской области, — сообщает телеканал «Саратов24» со ссылкой на источник в областном правительстве. При этом итоги прошедших 8 сентября выборов не имеют отношения к такому кадровому решению.

По данным телеканала, причина отставки Писарюка кроется в том, что он исторически близок к ректору академии права Сергею Суровову. Владимир Писарюк работал в вузе с 2007 по 2017 годы, в том числе в должности проректора. В облизбирком Писарюк ушел из депутатов областной думы в ноябре 2017 года.

Сергей Суровов в последний месяц неоднократно становился участником громких скандальных историй.

Как ранее писала «КП-Саратов», для СГЮА и его ректора — это не первый неприятный сигнал в последнее время. Президент региональной ТПП Алексей Антонов написал в областную прокуратуру запрос по поводу Суровова. Он просил проверить возможный конфликт интересов у ректора Саратовской государственной юридической академии Сергея Суровова — его дочь является председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе.

Затем запрос направила в прокуратуру зампред облдумы Ольга Болякина. Она проверит, на каком основании в помещениях муниципального Лицея гуманитарных наук в Саратове на улице Вавилова, 36 располагается частная школа. Запрос также касается личности ректора и его семьи — директором Лицея гуманитарных наук является Ольга Суровова, она же является учредителем Гимназии государственных наук.

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ИСТОЧНИК KP.RU