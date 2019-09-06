Прокурору Филипенко направлено еще одно обращение по деятельности семьи ректора Суровова
Заместитель председателя Саратовской областной думы Ольга Болякина написала обращение к прокурору области Сергею Филипенко с просьбой проверить на каком основании в помещениях муниципального лицея гуманитарных наук в Саратове на улице Вавилова, 36 располагается частная школа.
- Прошу вас провести прокурорскую проверку в пределах вашей компетенции по следующим вопросам:
1. На каком основании данные помещения используются частным общеобразовательным учреждением «Гимназия государственных наук»? Заключен ли договор аренды и на каких условиях?
2.Каков размер арендной платы, взимаемой за использование данных помещений? – говорится в тексте обращения Болякиной.
- Возникают вопросы, не причинен ли этим ущерб Лицею гуманитарных наук, нет ли чьей-то личной заинтересованности или коррупционных факторов? – задается вопросом Ольга Болякина.
Напомним, ранее обращение к прокурору Филипенко направил депутат облдумы и председатель региональной ТПП Алексей Антонов. Он просил проверить возможный конфликт интересов у ректора Саратовской государственной юридической академии Сергея Суровова – его дочь является председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе.
Запрос Болякиной также касается личности ректора и его семьи - директором Лицея гуманитарных наук является Ольга Суровова, она же является учредителем «Гимназия государственных наук».
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ИСТОЧНИК KP.RU