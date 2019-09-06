2019-09-06T15:13:34+03:00
Политика

Прокурору Филипенко направлено еще одно обращение по деятельности семьи ректора Суровова

Вслед за председателем ТПП вопросы возникли у зампреда облдумы
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Заместитель председателя Саратовской областной думы Ольга Болякина написала обращение к прокурору области Сергею Филипенко с просьбой проверить на каком основании в помещениях муниципального лицея гуманитарных наук в Саратове на улице Вавилова, 36 располагается частная школа.

- Прошу вас провести прокурорскую проверку в пределах вашей компетенции по следующим вопросам:

1. На каком основании данные помещения используются частным общеобразовательным учреждением «Гимназия государственных наук»? Заключен ли договор аренды и на каких условиях?

2.Каков размер арендной платы, взимаемой за использование данных помещений? – говорится в тексте обращения Болякиной.

- Возникают вопросы, не причинен ли этим ущерб Лицею гуманитарных наук, нет ли чьей-то личной заинтересованности или коррупционных факторов? – задается вопросом Ольга Болякина.

Напомним, ранее обращение к прокурору Филипенко направил депутат облдумы и председатель региональной ТПП Алексей Антонов. Он просил проверить возможный конфликт интересов у ректора Саратовской государственной юридической академии Сергея Суровова – его дочь является председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе.

Запрос Болякиной также касается личности ректора и его семьи - директором Лицея гуманитарных наук является Ольга Суровова, она же является учредителем «Гимназия государственных наук».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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