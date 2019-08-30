Депутат Антонов написал в прокуратуру запрос о конфликте интересов у ректора СГЮА Суровова

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-30T14:03:09+03:00

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Депутат областной думы Алексей Антонов написал в региональную прокуратуру запрос по поводу ректора СГЮА Сергея Суровова. Антонов просит у прокурора региона Сергея Филипенко провести проверку возможного конфликта интересов.

По данным депутата, ректор Саратовской государственной юридической академии Суровов состоит в прямом родстве с Бандориной Натальей Сергеевной — председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе Саратовской области. Именно эта структура осуществляет выдачу лицензий и занимается аккредитацией образовательных организаций на территории региона.

- По имеющейся информации, Бандорина Н. С. состоит в родстве (является дочерью) с Сурововым С. Б., — сообщил Алексей Антонов. Фотокопия запроса имеется в распоряжении редакции «КП-Саратов»

- Федеральный закон №273 «О противодействии коррупции» (ст. 10) определяет конфликт интересов, как ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее выполнение им должностных (служебных) обязанностей, при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства…», — говорится в заявлении областного депутата.

- Прошу вас провести прокурорскую проверку в пределах вашей компетенции и дать юридическую оценку вышеизложенной ситуации, — обращается к прокурору Саратовской области Алексей Антонов.

Сергей Суровов. Фото сайта СГЮА

Напомним, Антонов в областной думе возглавляет комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, а также является председателем областной Торгово-промышленной палаты. Сергей Суровов, кроме ректорства, трудится депутатом областной думы, является членом комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Фотокопия депутатского запроса прокурору Филипенко

ИСТОЧНИК KP.RU