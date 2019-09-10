Ландо может лишиться должности в структуре СГЮА Суровова

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-10T17:01:47+03:00

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По данным телеграм-канала «Столыпинский галстук», в ближайшее время Следственный комитет выйдет с инициативой об отстранении от должности Александра Ландо.

Объявить об этом могут уже до конца текущей недели.

Бывший глава Общественной палаты региона продолжает оставаться директором Института законотворчества СГЮА. Еще весной Ландо стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируют статью 159 УК РФ — «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере». Речь идет о получении крупных сумм за покровительство автотранспортному бизнесу.

Напомним, для СГЮА и его ректора это не первый неприятный сигнал в последнее время. Президент региональной ТПП Алексей Антонов написал в региональную прокуратуру запрос по поводу Суровова. Он просил проверить возможный конфликт интересов у ректора Саратовской государственной юридической академии Сергея Суровова — его дочь является председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе.

Затем запрос направила в прокуратуру зампред облдумы Ольга Болякина. Она проверит, на каком основании в помещениях муниципального лицея гуманитарных наук в Саратове на улице Вавилова, 36 располагается частная школа. Запрос также касается личности ректора и его семьи — директором Лицея гуманитарных наук является Ольга Суровова, она же является учредителем «Гимназии государственных наук».

ИСТОЧНИК KP.RU