2019-09-02T15:34:08+03:00
Экономика

На «Тролзе» продлили режим простоя предприятия, к нему поданы новые иски

Одновременно заведено новое уголовное дело на руководство предприятия
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Сборочный цех завода "Тролза"Сборочный цех завода "Тролза"Фото: Дарья Вострикова
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В ЗАО «Тролза» корреспонденту «КП-Саратов» заявили, что режим простоя троллейбусного завода продлен. Ранее он был установлен до 31 августа, теперь – до 16 сентября включительно.

Это известие совпало с информацией о возбуждении в отношении руководства предприятия нового уголовного дела, на этот раз – об уходе от налогов. Экс-руководитель предприятия Иван Котвицкий находится под домашним арестом по обвинению в даче взятки.

Между тем, против предприятия поданы очередные иски. От банка «России» 29 августа поступило два иска о банкротстве — к заводу ЗАО «Тролза» и ООО «Тролза-Маркет». 29 августа подан еще один иск к ЗАО «Тролза» - от ПАО «Т Плюс». В Арбитражный суд Саратовской области 26 августа подан иск ООО «Фесто-РФ». Кроме этого в судах с начала года находятся два иска «Государственной транспортной лизинговой компании» на сумму более миллиарда рублей, и такие же претензии к ЗАО «Тролза» у «БМ-Банка».

На заводе планируются серьезные сокращения персонала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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