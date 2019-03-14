Гендиректор «Тролзы» передал взятку за списание 50 млн рублей неуплаченных налогов

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-14T13:25:37+03:00

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В Саратове отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции за получение взятки и в отношении двоих жителей области за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

- Следствие считает, что в 2015 году в одном из крупных акционерных обществ Энгельса (очевидно, что речь идет о ЗАО «Тролза» — прим. ред.) инспекция во время проверки выявила факт неуплаты налогов на сумму более 90 млн рублей. Инспектор через посредников обратилась к руководству предприятия с требованием 2 млн рублей, чтобы уменьшить в акте проверки задолженность по налогам на 50 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Гендиректор ЗАО и начальник одного из подразделений, зная, что их ждет, если они укажут правдивую сумму неуплаченных налогов, согласились с требованием злоумышленницы.

В период с октября 2015 по январь 2016 года через посредников, получивших 1 млн рублей, передали налоговому инспектору взятку в сумме 2 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники региональных УФСБ и СК.

Следователи задержали гендиректора и сотрудника ЗАО, решается вопрос о заключении их под стражу. Кроме того, сейчас ведется розыск налогового инспектора.

Напомним, сегодня, 13 марта, в СМИ появилась информация, что гендиректора троллейбусного завода «Тролза» Ивана Котовицкого задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU