2019-03-14T13:25:37+03:00
Происшествия

Гендиректор «Тролзы» передал взятку за списание 50 млн рублей неуплаченных налогов

Налоговый инспектор, получивший деньги, находится в розыске
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции за получение взятки и в отношении двоих жителей области за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

- Следствие считает, что в 2015 году в одном из крупных акционерных обществ Энгельса (очевидно, что речь идет о ЗАО «Тролза» — прим. ред.) инспекция во время проверки выявила факт неуплаты налогов на сумму более 90 млн рублей. Инспектор через посредников обратилась к руководству предприятия с требованием 2 млн рублей, чтобы уменьшить в акте проверки задолженность по налогам на 50 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Гендиректор ЗАО и начальник одного из подразделений, зная, что их ждет, если они укажут правдивую сумму неуплаченных налогов, согласились с требованием злоумышленницы.

В период с октября 2015 по январь 2016 года через посредников, получивших 1 млн рублей, передали налоговому инспектору взятку в сумме 2 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники региональных УФСБ и СК.

Следователи задержали гендиректора и сотрудника ЗАО, решается вопрос о заключении их под стражу. Кроме того, сейчас ведется розыск налогового инспектора.

Напомним, сегодня, 13 марта, в СМИ появилась информация, что гендиректора троллейбусного завода «Тролза» Ивана Котовицкого задержали.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор УК в Саратове скрыл от ПАО «Т Плюс» 7,2 млн рублей
Скрывавшийся более четырех лет Алексей Прокопенко останется в СИЗО
В Саратовской области появятся голландские цветы
Саратовские электрички ходят по новому расписанию
В Новоузенском районе женщина украла у своей матери ноутбук
За год в Саратовской области население сократилось на 11 тыс. человек
Саратовцы делятся в соцсетях снимками «подснежников»
Жители Солнечного жалуются на затопленную дорогу
В Саратове угонщик на ВАЗе сбежал после наезда на «Лексус»
Грязь на полу, стеклах и стенах в маршрутке возмутила саратовских чиновников
Саратовский «Автодор» вылетел из Кубка ФИБА-Европа
Житель Ртищева не смог отобрать у прохожей кошелек с деньгами
Саратовская компания задолжала своим работникам более полумиллиона рублей зарплаты
В кинозале «На Рижской» покажут «Крымские зарисовки»
Мэр Саратова поддержит обращение жителей к Володину о строительстве поликлиники в Солнечном-2
Панков: В регионы отправлено только 1,4% предназначенных им средств