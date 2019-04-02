2019-04-02T12:25:57+03:00
Экономика

Домашний арест директора «Тролзы» парализует работу по выходу из кризиса

Менеджмент предприятия «сложил все яйца в одну корзину»
Александр Уриевский
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Менеджмент предприятия встретился с руководством района и городаМенеджмент предприятия встретился с руководством района и городаФото: Александр Уриевский
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Решение вопросов, связанных с дальнейшим продолжением работы троллейбусного завода «Тролза» в Энгельсе серьёзно осложняется домашним арестом руководителя.

Информацию об этом «КП-Саратов» подтвердили по итогам прошедшего 1 апреля заседания в энгельсском отделении «Единой России». Напомним, менеджмент предприятия встретился с местным руководством партии, во встрече принимал участие глава Энгельсского района Александр Стрелюхин, депутат облдумы по Энгельсскому округу Андрей Воробьев.

Выяснилось, что на арестованного директора Ивана Котовицкого завязано не только право подписи документов, но и в целом вся экономика, принятие решений и разработка идей по любым экономическим, стратегическим вопросам. А именно этим предстоит сейчас заниматься менеджменту — искать модель выхода из кризиса.

- Сложили яйца в одну корзину, — охарактеризовал ситуацию корреспонденту «КП-Саратов» один из участников прошедшего совещания.

В текущей ситуации руководство предприятия не может даже обменяться мнениями с арестованным директором. Тем не менее в ближайшее время они собираются обсудить с местными властями модель выхода из кризиса.

Вопрос выдачи экономических гарантий предприятию со стороны властей — пока видится маловероятным.

Напомним, гендиректора троллейбусного завода «Тролза» Ивана Котовицкого задержали 13 марта, ему предъявлено обвинение в даче взятки. Якобы в 2015 году налоговая проверка на заводе выявила нарушения на 90 млн рублей, по версии следствия, налоговый инспектор потребовала 2 млн рублей за то, что отразит в отчете недоимку всего на 40 млн рублей.

Как сообщил СУ СКР, Котовицкий и начальник службы содействия бизнесу завода Владимир Степанищев деньги передали.

Волжский районный суд 15 марта отпустил Степанищева под залог 550 тыс. рублей, Котовицкий отправлен под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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