Возбуждено очередное дело в отношении руководства завода «Тролза»
В отношении руководителей завода «Тролза» в Саратовской области возбуждено очередное уголовное дело.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело открыто по статье об уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, с 2016 по 2018 годы должностные лица «Тролзы» включали в отчетные документы фиктивные поставки металлопродукции от ООО «Лидер». Сумма уплаченного НДС составила 23 899 005 рублей, впоследствии планировалось получить на эту сумму налоговый вычет.
Преступление было выявлено в ходе совместной проверки сотрудниками УФСБ и СУ СКР региона.
Напомним, ранее в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело о даче взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU