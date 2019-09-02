Возбуждено очередное дело в отношении руководства завода «Тролза»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-02T14:38:56+03:00

В отчетные документы были включены фиктивные поставки металлопродукции

Изменить размер текста: A A

В отношении руководителей завода «Тролза» в Саратовской области возбуждено очередное уголовное дело.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело открыто по статье об уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы должностные лица «Тролзы» включали в отчетные документы фиктивные поставки металлопродукции от ООО «Лидер». Сумма уплаченного НДС составила 23 899 005 рублей, впоследствии планировалось получить на эту сумму налоговый вычет.

Преступление было выявлено в ходе совместной проверки сотрудниками УФСБ и СУ СКР региона.

Напомним, ранее в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело о даче взятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Домашний арест директора «Тролзы» парализует работу по выходу из кризиса

Менеджмент предприятия «сложил все яйца в одну корзину»

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU