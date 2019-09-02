2019-09-02T14:38:56+03:00
Происшествия

Возбуждено очередное дело в отношении руководства завода «Тролза»

В отчетные документы были включены фиктивные поставки металлопродукции
Екатерина Семенова
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В отношении руководителей завода «Тролза» в Саратовской области возбуждено очередное уголовное дело.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело открыто по статье об уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы должностные лица «Тролзы» включали в отчетные документы фиктивные поставки металлопродукции от ООО «Лидер». Сумма уплаченного НДС составила 23 899 005 рублей, впоследствии планировалось получить на эту сумму налоговый вычет.

Преступление было выявлено в ходе совместной проверки сотрудниками УФСБ и СУ СКР региона.

Напомним, ранее в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело о даче взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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