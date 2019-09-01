Семья зарезанной отцом девочки в Саратове стояла на учете в полиции

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-01T15:33:24+03:00

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Семья переселенцев из Ингушетии, где отец отрезал голову двухмесячной дочери, стояла на учете в полиции Саратова. Мать привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее воспитание старшего ребенка. Об этом «КП-Саратов» рассказала уполномоченный по правам детей в регионе Татьяна Загородняя.

Семья снимала комнату в трехэтажном многоквартирном доме на улице Квартал Аэропорт.

- Сейчас старший, двухлетний ребенок сейчас находится с матерью, потому что нет оснований его забирать. Она ушла в аптеку, как сама рассказала, и оставила детей вместе с сожителем. Он - отец обоих детей.

Потом, когда женщина вернулась, она не увидела маленькую девочку. Спросила у супруга, где младенец, тот ответил, что не знает. Вот после этого она вызвала полицию, - рассказала корреспонденту «КП-Саратов» Татьяна Загородняя.

Выяснилось, что двухмесячную девочку около двух недель назад выписали из больницы. У матери было неопасное вирусное заболевание, и девочка родилась недоношенной. Ребенок находился в больнице и мать приходила к ней, а потом забрала младенца домой.

- К семье направляли психолога, ситуация тяжелая, - пояснила Загородняя.

Отцу уже предъявлено обвинение в убийстве. Мужчина объяснил свой поступок тем, что дочь родилась недоношенной. При этом он не согласен признавать себя ее отцом и вообще не хотел, чтобы родилась девочка. В то же время двухлетнего сына он «безумно любит», по его словам. Ранее мужчина уже был судим.

Семья переехала некоторое время назад из Ингушетии, родственников у них здесь нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU