После аварии на мосту Саратов — Энгельс в больницы доставлены шестеро пострадавших

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-15T17:03:35+03:00

Авария на несколько часов парализовало движение по мосту Саратов-Энгельс

Пятеро из них — рабочие, которых перевозила «Газель» [видео]

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Как уточнили в ГИБДД Саратовской области, в результате аварии на мосту Саратов — Энгельс через Волгу утром 15 августа госпитализированы шесть человек.

Как сообщала «КП-Саратов» ранее, около 07:45 на мосту столкнулись легковой Volkswagen и пассажирская «Газель».

При этом отечественное авто опрокинулось. В нем перевозили рабочих, шестеро из которых пострадали, пятерых госпитализировали.

Кроме того, в больницу отвезли водителя Volkswagen.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU