После аварии на мосту Саратов — Энгельс в больницы доставлены шестеро пострадавших
Как уточнили в ГИБДД Саратовской области, в результате аварии на мосту Саратов — Энгельс через Волгу утром 15 августа госпитализированы шесть человек.
Как сообщала «КП-Саратов» ранее, около 07:45 на мосту столкнулись легковой Volkswagen и пассажирская «Газель».
При этом отечественное авто опрокинулось. В нем перевозили рабочих, шестеро из которых пострадали, пятерых госпитализировали.
Кроме того, в больницу отвезли водителя Volkswagen.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU