Десять человек пострадали в столкновении иномарки и «Газели» на мосту через Волгу

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-15T11:27:03+03:00

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На мосту Саратов — Энгельс через Волгу утром 15 августа случилось крупное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, около 07:45 на мосту столкнулись Volkswagen и «Газель».

При этом отечественное авто опрокинулось. В нем перевозили рабочих, шестеро из которых пострадали.

Также травмы получили четыре человека из легковушки.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Авария привела к серьезной пробке на мосту в сторону Саратова, а также на близлежащих улицах в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU