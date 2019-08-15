Десять человек пострадали в столкновении иномарки и «Газели» на мосту через Волгу
Образовалась серьезная пробка
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На мосту Саратов — Энгельс через Волгу утром 15 августа случилось крупное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, около 07:45 на мосту столкнулись Volkswagen и «Газель».
При этом отечественное авто опрокинулось. В нем перевозили рабочих, шестеро из которых пострадали.
Также травмы получили четыре человека из легковушки.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Авария привела к серьезной пробке на мосту в сторону Саратова, а также на близлежащих улицах в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU