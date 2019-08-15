ГИБДД регулирует огромную пробку на мосту через Волгу
В заторе стоят сотни автомобилистов
На мосту через Волгу произошло крупное ДТП. Фото ГИБДД по Саратовской области
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Выезжающие из Энгельса в Саратов жители попадают в огромную пробку.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», на мосту случилось крупное ДТП с десятью пострадавшими, что привело к серьезным заторам в обе стороны.
- Из-за столкновения на мосту по направлению из Саратова в Энгельс наблюдается затруднение, регулируют движение сотрудники ГИБДД, — сообщили в Госавтоинспекции области.
Автомобилисты активно обсуждают пробку в соцсетях и на сервисе «Яндекс.Пробки». Многие возмущены желанием некоторых «проскочить» и призывают не пропускать их.
Скрин "Яндекс.пробки"
ИСТОЧНИК KP.RU