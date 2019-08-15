2019-08-15T10:43:41+03:00
Происшествия

Мост Саратов — Энгельс уже несколько часов парализован пробкой

Началась эвакуация попавших в ДТП автомобилей [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Мост через Волгу парализован пробкойМост через Волгу парализован пробкойФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Уже четыре часа парализован мост СаратовЭнгельс.

Как ранее писала «КП-Саратов», утром 15 августа, в 07:45, на мосту через Волгу столкнулись Volkswagen и «Газель» с пассажирами.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Машины перегородили несколько полос. Это вызвало серьезный затор в обе стороны.

Машины стоят на мосту уже несколько часов Фото: Александр Уриевский

Машины стоят на мосту уже несколько часовФото: Александр Уриевский

По словам очевидцев, столкнувшиеся машины начали увозить с места аварии несколько минут назад. Поэтому пробка до сих пор сохраняется. Жители Энгельса вынуждены часами стоять на мосту, пытаясь попасть в Саратов. Многие пассажиры автобусов предпочли выйти и отправиться пешком.

Пассажиры автобусов предпочитают идти пешком Фото: Александр Уриевский

Пассажиры автобусов предпочитают идти пешкомФото: Александр Уриевский

Инспекторы ГИБДД регулируют движение. Также на месте аварии песком засыпают разлившееся топливо.

Разлившееся топливо начали засыпать песком Фото: Александр Уриевский

Разлившееся топливо начали засыпать пескомФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области 11 девочек стали мамами до 16 лет
День города в Саратове завершится салютом
В Саратове будут судить экс-полицейского за взятку в 4,1 млн рублей
Радаев потребовал срочно закончить ремонт трассы до Сабуровки от аэропорта
Обвиняемый в мошенничестве на 300 тыс. рублей саратовский полицейский арестован
Отключена вода на пяти улицах Ленинского района
Безработный сельчанин украл у жительницы Саратова золото на 200 тыс. рублей
БалАЭС приглашает представителей предприятий обменяться опытом по охране труда
Любовные разборки в Аткарске привели двух соперников на скамью подсудимых
Опубликованы адреса подвоза воды жителям Волжского района
Двое братьев и их мать напали на полицейских при задержании под Саратовом
ГИБДД регулирует огромную пробку на мосту через Волгу
На открытии чемпионата по пляжному футболу саратовская «Дельта» разгромила ЦСКА
Пьяный водитель в Энгельсе убил пассажира, свалив столб с проводами высокого напряжения
Десять человек пострадали в столкновении иномарки и «Газели» на мосту через Волгу
На Московском шоссе в Саратове подростки на «семерке» насмерть разбились об дерево
В Саратовской области в четверг разжарится до +32
В перевернувшейся на выезде из Саратова фуре пострадал водитель
На Московском шоссе троллейбус столкнулся с автобусом
В Саратове жители двух поселков до ночи остались без воды
Аэропорт «Гагарин» еще ожидает разрешение на ввод взлетно-посадочной полосы
«Дом.ru» обновит более 1 миллиона устаревших роутеров
Под Саратовом многодетной матери по ошибке приписали долг за подаренную «Газель»