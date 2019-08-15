Мост Саратов — Энгельс уже несколько часов парализован пробкой
Уже четыре часа парализован мост Саратов — Энгельс.
Как ранее писала «КП-Саратов», утром 15 августа, в 07:45, на мосту через Волгу столкнулись Volkswagen и «Газель» с пассажирами.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Машины перегородили несколько полос. Это вызвало серьезный затор в обе стороны.
Машины стоят на мосту уже несколько часовФото: Александр Уриевский
По словам очевидцев, столкнувшиеся машины начали увозить с места аварии несколько минут назад. Поэтому пробка до сих пор сохраняется. Жители Энгельса вынуждены часами стоять на мосту, пытаясь попасть в Саратов. Многие пассажиры автобусов предпочли выйти и отправиться пешком.
Пассажиры автобусов предпочитают идти пешкомФото: Александр Уриевский
Инспекторы ГИБДД регулируют движение. Также на месте аварии песком засыпают разлившееся топливо.
Разлившееся топливо начали засыпать пескомФото: Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU