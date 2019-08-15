Мост Саратов — Энгельс уже несколько часов парализован пробкой

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-15T10:43:41+03:00

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Уже четыре часа парализован мост Саратов — Энгельс.

Как ранее писала «КП-Саратов», утром 15 августа, в 07:45, на мосту через Волгу столкнулись Volkswagen и «Газель» с пассажирами.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Машины перегородили несколько полос. Это вызвало серьезный затор в обе стороны.

Машины стоят на мосту уже несколько часовФото: Александр Уриевский

По словам очевидцев, столкнувшиеся машины начали увозить с места аварии несколько минут назад. Поэтому пробка до сих пор сохраняется. Жители Энгельса вынуждены часами стоять на мосту, пытаясь попасть в Саратов. Многие пассажиры автобусов предпочли выйти и отправиться пешком.

Пассажиры автобусов предпочитают идти пешкомФото: Александр Уриевский

Инспекторы ГИБДД регулируют движение. Также на месте аварии песком засыпают разлившееся топливо.

Разлившееся топливо начали засыпать пескомФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU