Продавцов рынка «Феникс» в Энгельсе не пускают внутрь

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-27T08:44:20+03:00

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Подъезды к рынку «Феникс» и конечной остановке многих городских маршрутов в Энгельсе по-прежнему перекрыты полицией.

Корреспондент «КП-Саратов» сообщил с места событий, что, как и вчера вечером, на территорию рынка почти никого не пускают, полиция дежурит на всех входах и выходах. Появилась информация, что людей смогут запустить примерно через час.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716937" frameborder="0"></iframe> После пожара на рынок в Энгельсе приходят продавцы и предприниматели.

Сейчас часть предпринимателей и продавцов стоят перед воротами. На территории рынка работают специалисты ГУ МЧС. Пожарных машин нет, так как тушение завершилось вчера поздно вечером.

Судя по видео, полученному «КП-Саратов» от очевидцев, пожар начался в проходах между торговыми точками рядом с павильонами №№2 и 3. При этом второй павильон выгорел почти полностью, третьему досталось меньше.

Сильнее всего пострадал павильон №2Фото: Александр Уриевский

Собравшиеся предприниматели говорят, что за три часа, пока не могли потушить огонь, многие потеряли весь товар, рынок внутри выгорел полностью

Сейчас здесь работает приехавшая утром мобильная лаборатория МЧС, специалисты которой устанавливают причины пожара.

Работает лаборатория МЧСФото: Александр Уриевский

Напомним, пожар начался около половины седьмого утра, когда рынок уже был закрыт. В связи с этим некоторые торговцы подозревают, что причиной мог стать поджог, а не случайность. На тушение выезжали 15 расчетов, которым удалось справиться с огнем за три часа. На месте был развернут оперативный штаб, экстренное совещание провел губернатор Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU