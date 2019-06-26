2019-06-26T20:01:13+03:00
Происшествия

Радаев отправил Бусаргина на пожар в Энгельсе

Зампред правительства будет координировать работу всех оперативных служб
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение в связи с ЧП в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он распорядился скоординировать действия всех оперативных служб для борьбы с крупным пожаром.

Для этого в Энгельс по поручению Радаева выехал зампред правительства Роман Бусаргин.

Напомним, в Энгельсе полыхает открытым огнем крупнейший местный рынок «Феникс». Пожару присвоен третий класс опасности, задействованы расчеты из Саратова и Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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