Радаев отправил Бусаргина на пожар в Энгельсе
Зампред правительства будет координировать работу всех оперативных служб
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение в связи с ЧП в Энгельсе.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он распорядился скоординировать действия всех оперативных служб для борьбы с крупным пожаром.
Для этого в Энгельс по поручению Радаева выехал зампред правительства Роман Бусаргин.
Напомним, в Энгельсе полыхает открытым огнем крупнейший местный рынок «Феникс». Пожару присвоен третий класс опасности, задействованы расчеты из Саратова и Энгельса.
ИСТОЧНИК KP.RU