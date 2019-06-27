Пожарные в Энгельсе тушили пылающий рынок три часа
Пожар на рынке «Феникс» в Энгельсе потушили в 22:17.
- Сигнал о происшествии на площади Свободы поступил на пульт «01» в 19:18. В 20:53 огонь локализовали, в 22:17 — ликвидировали. Пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Напомним, рынок горел на площади 1,5 тыс. кв. м. Его тушили 17 машин и 50 человек личного состава.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
На место ЧП также выезжали губернатор Валерий Радаев, председатель регионального правительства Александр Стрелюхин, глава Энгельсского района Дмитрий Тепин и другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU