По факту ДТП в Озинках возбуждено уголовное дело
Как мы уже сообщали, после столкновения грузового поезда с автобусом в Озинском районе, пять человек погибли и двое были госпитализированы.
Сегодня же в отношении водителя автобуса полицейские возбудили уголовное дело, а сам он, хоть и будучи госпитализированным, официально задержан.
- В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом на железнодорожном переезде в районе поселка Озинки, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, он официально задержан. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Чемкент (республика Узбекистан) - Воронеж, нарушил правила проезда железнодорожного переезда и проехал на красный сигнал светофора.
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