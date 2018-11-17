По факту ДТП в Озинках возбуждено уголовное дело

17 Нояб. 19:35 2018-11-17T20:03:15+03:00

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Как мы уже сообщали, после столкновения грузового поезда с автобусом в Озинском районе, пять человек погибли и двое были госпитализированы.

Сегодня же в отношении водителя автобуса полицейские возбудили уголовное дело, а сам он, хоть и будучи госпитализированным, официально задержан.

- В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом на железнодорожном переезде в районе поселка Озинки, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, он официально задержан. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Чемкент (республика Узбекистан) - Воронеж, нарушил правила проезда железнодорожного переезда и проехал на красный сигнал светофора.

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