Саратовские медики выехали на помощь тяжелораненому в ДТП в Озинках

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-17T17:57:57+03:00

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Как мы уже сообщали, сегодня в 11:50, в пятнадцати километрах от границы с Казахстаном, товарный поезд протаранил автобус Mercedes. В результате ДТП 7 граждан Узбекистана погибли, а водитель управлявший автобусом и его сменщик из Казахстана госпитализированы в Центральную районную больницу Озинок.

- Один из выживших находится в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести, – сообщил «КП-Саратов» Александр Колоколов, советник министра здравоохранения. Вся необходимая медицинская помощь в озинской больнице оказывается в полном объеме. Но поскольку один из выживших находится в тяжелом состоянии, на помощь местным медикам выехала бригада специалистов Саратовской областной клинической больницы. Которые помогут местным врачам определить тактику лечения этого пациента.

В настоящее время медики наземной санитарной авиации уже подъезжают к Озинской районной больнице. Как сообщили «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф, одному из водителей, который находится в тяжелом состоянии 31 год, а тому чье состояние оценивается как средней степени тяжести 36 лет.

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