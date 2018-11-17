2018-11-17T16:35:00+03:00
Происшествия

Из-за ДТП в Озинках задержали поезд из Казахстана

Пригородный поезд Озинки-Уральск простоял в ожидании больше 2 часов
Тимур Гадеев
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Как мы уже сообщали в результате столкновения товарного поезда и автобуса с людьми погибли 5 человек. Двое раненых в тяжелом состоянии были госпитализированы в центральную районную больницу рабочего поселка Озинки.

Пока на месте происшествия работали региональные службы МЧС, спасатели, медики и полицейские рядом с границей с Казахстаном задержали пассажирский поезд.

- В результате ДТП в Саратовской области был задержан пригородный поезд из Казахстана №6872 Уральск-Озинки. Отставание от графика составило 2 часа 12 минут, – рассказал «КП-Саратов» Владислав Покоев, руководитель пресс-службы Приволжской железной дороги.

В настоящее время никаких затруднений в связи с аварией в Озинках нет. А казахстанский пригородный поезд уже вернулся в Уральск.

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