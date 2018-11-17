2018-11-17T15:44:20+03:00
Происшествия

В ДТП с поездом в Озинках виноват водитель автобуса

Гражданин Казахстана пытался проскочить перед поездом на красный свет
Тимур Гадеев
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Как мы уже сообщали сегодня в 11:55 на регулируемом железнодорожном переезде примерно в 15 километрах от границы с Казахстаном, товарный поезд протаранил микроавтобус Mercedes. В результате ДТП 4 гражданина Узбекистана, находившихся в автобусе погибли сразу, еще одна женщина также гражданка Узбекистана погибла по дороге в больницу. Двое граждан из Казахстана, которые находились спереди - это 61-летний водитель и его 36-летний помощник выжили. Среди погибших 2 женщины и три мужчины.

С вопросом о причине ДТП мы обратились в Приволжскую железную дорогу.

- Виновных определят правоохранительные органы. Однако сейчас известно, что водитель микроавтобуса грубо нарушил правила дорожного движения на регулируемом железнодорожном переезде. При исправной автоматической сигнализации водитель проехал на запрещающий сигнал.

Такую же информацию предоставили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области и очевидцы происшествия, рассказавшие, что водитель проехал на красный сигнал светофора перед самым товарным поездом.

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