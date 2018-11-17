В Саратовской области поезд протаранил автобус: пятеро погибли, двое в тяжелом состоянии

Сегодня, 17 ноября, примерно в 12:00 в Озинском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил автобус Mersedes.

- В автобусе с казахскими номерами находились 7 человек. В результате столкновения 4 человека в автобусе погибли, еще трое госпитализированы – рассказали «КП-Саратов» в управлении областного ГИБДД сразу после аварии.

ДТП в Озинках 17 ноября. Пять человек погибло

Автобус с пассажирами ехал из Казахстана в Саратов.

ДТП с автобусом и поездом под ОзинкамиФото: Фото очевидцев

Как сообщила «КП-Саратов» глава Озинского района Антонина Галяшкина, во время госпитализации скончалась еще одна пассажирка автобуса.

ДТП с поездом и автобусом под ОзинкамиФото: Фото очевидцев

- Это к сожалению, можно было предвидеть, девушка была в очень тяжелом состоянии, - сказала Галяшкина.

- Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение зампреду Роману Басаргину лично держать на контроле данную ситуацию, координировать работу задействованных ведомств. Министерству здравоохранения - оказать необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим, - сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь главы региона Нина Попова.

ДТП под ОзинкамиФото: Фото очевидцев

Задержки в движении поездов нет, железнодорожные пути не повреждены.

«КП-Саратов» продолжает следить за ситуацией