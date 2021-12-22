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Происшествия22 декабря 2021 13:27

Трагедия в Аткарском районе: Один ребенок замерз насмерть, второго пытаются спасти медики

Источник:kp.ru
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Ребенок погиб в Аткарском районе Саратовской области, змерзнув насмерть.

Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружены двое детей. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Следователи уже на месте ЧП и начали проверку.

Известно, что прибывшие медики скорой помощи зафиксировали смерть 8-летнего мальчика. Пятилетняя девочка доставлена в больницу.

Следователями и криминалистами регионального СК проводится осмотр места происшествия.

Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывались дети.

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