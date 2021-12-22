Трагедия в Аткарском районе: Один ребенок замерз насмерть, второго пытаются спасти медики

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Ребенок погиб в Аткарском районе Саратовской области, змерзнув насмерть.
Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружены двое детей. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Следователи уже на месте ЧП и начали проверку.
Известно, что прибывшие медики скорой помощи зафиксировали смерть 8-летнего мальчика. Пятилетняя девочка доставлена в больницу.
Следователями и криминалистами регионального СК проводится осмотр места происшествия.
Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывались дети.
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