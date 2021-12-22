Замерзшую в овраге Аткарска девочку вернули к жизни после остановки сердца

За жизнь малышки борются врачи

Обмороженную девочку из Аткарска вернули к жизни после остановки сердца, об этом сообщил в своем Инстаграме заместитель Председателя Правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов.

На данный момент аткарские медики борются за жизнь пятилетней девочки. Власти региона сообщили о том, что информация о ее смерти, появившаяся в ряде информагентств, не соответствует действительности. У ребенка была остановка сердца, но врачам удалось ее реанимировать. Тем не менее, прогнозы делать рано: состояние пострадавшей крайне тяжелое.

На месте трагедии работают специалисты из Саратова, санавиация. Как только удастся стабилизировать состояние девочки, ее доставят в областной центр.

Напомним, об инциденте стало известно несколько часов назад. В овраге около села Прокудино обнаружили двух замерзших маленьких детей. Малыши были брошены на 17-градусном морозе без верхней одежды. Прохожая заметила их и вызвала «скорую». Выяснилось, что восьмилетний мальчик умер от холода, а пятилетняя девочка едва жива. Ее успели в тяжелом состоянии доставить в районную больницу.

Мать детей задержана, проводятся следственные действия. Как сообщает источник в правоохранительных органах, она признала свою вину в гибели восьмилетнего сына. До этого женщина по телефону общалась с журналистами и крайне путано пыталась объяснить причину трагедии. Теперь ее допрашивают.

Родители найденных в снегу детей 43-летняя Вера Зайцева и 46-летний Александр Зайцев. Известно, что бывший глава семьи работает столяром. Вера — уборщица.

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