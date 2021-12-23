Выжившую на морозе девочку из Аткарска перевезли в Саратов

Девочку перевезли в Саратов

Пятилетняя девочка, которую нашли вместе с замерзшим семилетним братом в овраге в селе Прокудино Аткарского района, перевезли ночью бортом санавиации в клинику Саратова.

Состояние девочки оценивается не просто как тяжелое, а критическое. Она в реанимации.

В минздраве подтвердили - жизнь ребенка не покинула благодаря невероятным усилиям врачам Аткарска и Саратова.

Также в минздраве региона сообщили "КП-Саратов", что проведены консультации с федеральным министерством здравоохранения. Федеральный минздрав готов подключиться в любом плане, и оказать любую помощь чтобы спасти жизнь ребенка.

Напомним, мать детей задушила сына и пыталась задушить дочь.

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