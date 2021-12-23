Выжившую на морозе девочку из Аткарска перевезли в Саратов

Девочку перевезли в Саратов
Пятилетняя девочка, которую нашли вместе с замерзшим семилетним братом в овраге в селе Прокудино Аткарского района, перевезли ночью бортом санавиации в клинику Саратова.
Состояние девочки оценивается не просто как тяжелое, а критическое. Она в реанимации.
В минздраве подтвердили - жизнь ребенка не покинула благодаря невероятным усилиям врачам Аткарска и Саратова.
Также в минздраве региона сообщили "КП-Саратов", что проведены консультации с федеральным министерством здравоохранения. Федеральный минздрав готов подключиться в любом плане, и оказать любую помощь чтобы спасти жизнь ребенка.
Напомним, мать детей задушила сына и пыталась задушить дочь.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.