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Происшествия23 декабря 2021 5:29

Выжившую на морозе девочку из Аткарска перевезли в Саратов

Мать сначала задушила ее, а потом выкинула раздетой в овраг
Александр Уриевский
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Девочку перевезли в Саратов

Девочку перевезли в Саратов

Пятилетняя девочка, которую нашли вместе с замерзшим семилетним братом в овраге в селе Прокудино Аткарского района, перевезли ночью бортом санавиации в клинику Саратова.

Состояние девочки оценивается не просто как тяжелое, а критическое. Она в реанимации.

В минздраве подтвердили - жизнь ребенка не покинула благодаря невероятным усилиям врачам Аткарска и Саратова.

Также в минздраве региона сообщили "КП-Саратов", что проведены консультации с федеральным министерством здравоохранения. Федеральный минздрав готов подключиться в любом плане, и оказать любую помощь чтобы спасти жизнь ребенка.

Напомним, мать детей задушила сына и пыталась задушить дочь.

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