Тревожный сигнал для Саратова: авария оставила тысячи людей без воды и тепла

Тысячи саратовцев сидят без тепла и воды Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня с утра, 25 ноября, тысячи саратовцев «обрадовало» очередное отключение воды. Авария оказалась масштабной. Возникает вопрос: что будет, когда наступят морозы?

В 7:05 произошла аварийная ситуация на магистральном водоводе диаметром 1 метр на Вольском тракте. Произошел ли прорыв трубы или на линии произошла иная поломка – неизвестно. однако факт остается фактом: без холодной воды осталась значительная часть Ленинского района. Отключили подачу ресурса в поселках Солнечный и Солнечный-2, а также в поселках Жасминный, Дачный, Поливановка, Сокол, Вольский тракт.

Авария на сетях, за состояние которых ответственно ООО «КВС» повлекло за собой еще большие проблемы. Дело в том, что для подачи в дома горячей воды и тепла в котельные должна поступать холодная вода. Из-за ее отсутствия Саратовскому филиалу ПАО «Т Плюс» пришлось остановить работу пяти энергообъектов. Без отопления и горячей воды остались дома, подключенные к котельной по адресу Студеная, 13, а просто без горячей воды те, которых обеспечивает установка на 3-мМосковском проезде. В зоне отключения оказались десятки адресов.

Михаил Исаев поручил срочно перевести объекты теплоснабжения на резервные источники. Ситуацию поставили на личный контроль первого замглавы администрации Дмитрия Алексеева. На место проведения работ выехала оперативная группа саратовских чиновников.

В 11:10 поступило сообщение о том, что водопроводные сети и крупные водопроводные насосные станции в Ленинском районе заработали в штатном режиме. При этом сотрудники ООО «КВС» отметили, что до полного устранения последствий аварии – далеко: отдельные перебои с водой продолжаются. Полностью устранить поломку коммунальщики собираются к 13:00.

Аварии на Вишневой продолжаются месяцами

Таким образом, можно утверждать, что коммунальщики справились с последствиями аварии за несколько часов, однако, как выглядит ситуация в перспективе? Авария произошла на одной из крупнейших линий городского водопровода, при этом постоянные аварии на локальных сетях никто не отменял. ООО «КВС» месяцами не может справиться с более мелкими поломками: отключения воды происходят по одним и тем же адресам с интервалом в 1 – 2 дня. При этом ремонт труб на улицах города закончен далеко не везде: в Саратове еще немало разрытых участков, мешающих движению транспорта и жителей. И это при том, что на улице ноль градусов. Что будет, когда наступят настоящие морозы? Сколько еще вовремя не починенных труб лопнут при понижении температур и сколько саратовцев останутся без тепла и воды? Ответ мы все скоро узнаем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.