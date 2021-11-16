Авария на трубе в Ленинском районе
Жители Ленинского района могут опять остаться без отопления. Сегодня, 16 ноября, в Ленинском районе Саратова произошла очередная коммунальная авария, о которой в редакцию "КП-Саратов" сообщили местные жители.
Кипяток заливает улицы в районе пересечения проспекта 50 лет Октября и улицы Вишневой. Местные жители опасаются, что им снова отключат отопление.
Горожане ждут отключения отопления
Напомним, ранее в районе пересечения Вишневой и 50 лет Октября уже происходила крупная коммунальная авария.
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