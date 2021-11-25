В Саратове крупная коммунальная авария оставила без воды северную часть города

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Крупная авария на водопроводе на Вольском тракте оставила без воды также жителей поселков Техстекло и Елшанка, микрорайоны «5-й квартал», «6-й квартал». В КВС сообщили о том, что жители этих районов также «оказались в зоне пониженного давления» как минимум до 13.00

Напомним, до 13:00 проблемы с водой сохранятся в поселках Жасминный, Дачный, Поливановка, Сокол, Вольский тракт. Без воды также десятки тысяч жителей поселков Солнечный и Солнечный-2.

Сегодня, 25 ноября, в 7:05 на магистральном водоводе в Саратове произошла авария. Из-за нее поселки Солнечный и Солнечный-2 остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Повреждена труба магистрального водопровода диаметром 1000 мм на Вольском тракте. В результате проблемы с водой во всей северной части города, обезвожен практически весь Ленинский район города.

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