Сегодня, 17 ноября, в саратовском филиале ПАО «Т Плюс» объяснили, что жители Заводского района остались без отопления из-за вандалов. Некие злоумышленники сломали задвижку на тепломагистрали. Сейчас их ищут.

Коммунальщики обнаружили поломку на улице Огородная. Кто-то сломал механизм и бросили ее наполовину открытой. Пришлось снять ее и срочно отключать отопление.

В «Т Плюс» отметили, что к сожалению, такие случаи – не редкость. Недобросовестные сотрудники управляющих компаний, вместо того, чтобы регулировать работу отопления внутри каждого дома, вмешиваются в работу магистральных сетей и ломают их.

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