Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 ноября 2021 6:23

Тысячи жителей Саратова остались без отопления и горячей воды

В Ленинском районе остановлены пять котельных
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аварию обещали устранить к 13:00

Аварию обещали устранить к 13:00

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 ноября, из-за крупной коммунальной аварии тысячи жителей Саратова остались без отопления и горячей воды. В Ленинском районе встали пять котельных, о чем сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

С 9:00 из-за аварии на магистральном водопроводе по Вольскому тракту прекратилась подача холодный воды на пять котельных Ленинского района, а без нее их работа не возможна.

В связи с этим не будет отопления и горячей воды от котельной по адресу Студеная, 13, а также горячей воды от котельной по адресу 3-й Московский проезд, 12.Котельные по адресам Малая Елшанская 18А, Прокатная, 19 и Буровая, 24 пока работают на резервных баках.

Как только ООО «КВС» починят трубу, подачу тепла обещают восстановить.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.