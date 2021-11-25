Аварию обещали устранить к 13:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 ноября, из-за крупной коммунальной аварии тысячи жителей Саратова остались без отопления и горячей воды. В Ленинском районе встали пять котельных, о чем сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

С 9:00 из-за аварии на магистральном водопроводе по Вольскому тракту прекратилась подача холодный воды на пять котельных Ленинского района, а без нее их работа не возможна.

В связи с этим не будет отопления и горячей воды от котельной по адресу Студеная, 13, а также горячей воды от котельной по адресу 3-й Московский проезд, 12.Котельные по адресам Малая Елшанская 18А, Прокатная, 19 и Буровая, 24 пока работают на резервных баках.

Как только ООО «КВС» починят трубу, подачу тепла обещают восстановить.

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