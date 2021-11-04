Давай, «Россия»! Как «добили» один из символов Саратова

Этой ночью в Саратове сгорело здание бывшей гостиницы «Россия»

И вот, она сгорела. Не то чтобы все ждали именно такого конца для саратовской гостиницы «Россия», но мало кто верил в то, что когда-нибудь здание вновь распахнет свои отреставрированные двери. Этой ночью, 4 ноября, в праздник Дня народного единства сильный пожар, похоже, уничтожил последние надежды на счастливый финал для памятника культурного наследия и одного из символов Саратова.

В первый раз расположенный на Кирова, 18 «Дом И.И. Зейферт, 1850-е гг., реконструкция 1889г. архитектор Шустер О.И.; 1902г.», как он значится в реестре объектов муниципального значения, горел в 1997-м году. О том, что было дальше рассказал глава градозащитного совета при саратовской облдуме Алексей Голицын:

- Там суть в том, что сейчас в здании 15 собственников – физические и юридические лица. Все эти годы оно [здание] стояло брошенным, потому что люди не могли договориться, кто чем занимается, и кто чего хочет. Поэтому, когда начал вываливаться фасад на проспект Кирова в 2020-м году, то туда пригласили самарскую строительную организацию, чтобы они [рабочие] восстановили межоконные проемы, чтобы те не свалились вообще на проспект Кирова.

И, вроде как, в 2021-м году эти 15 собственников договорились между собой и даже уже подготовили некий план дальнейшего использования гостиницы и должны были его презентовать публике. Поэтому мне совершенно непонятно, кому в здравом уме могла прийти в голову идея поджога.

А о том, что это поджог, говорит очень многое. Например, верхние этажи здания с 97-го года не эксплуатировались. Там не было ни электропроводки, никаких предпосылок для того, чтобы произошел пожар. Соответственно, с большой степенью вероятности можно утверждать, что это поджог. Потому что заполыхал, судя по свидетельствам тех, кто живет в соседних зданиях, сразу весь четвертый этаж, все 1 700 квадратных метров.

В здание можно было проникнуть и с улицы Горького, через ворота, можно было залезть через окна, и местные жители прекрасно знали все входы-выходы туда. Поэтому мне кажется, что случайностью это быть не могло, - рассказал Алексей Голицын.

Тем не менее, сегодня «Россия» сгорела. Напомним хронику ночных событий. Сигнал в МЧС поступил в 01:43. Загорелся четвертый, последний этаж и кровля пустующего аварийного здания. Площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров. Сначала к месту тушения направились 15 пожарных машин, потом количество техники возросло до 19 единиц. В общей сложности с огнем боролись 110 человек.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, осложняло тушение то, что все входы-выходы были заварены, частично не было лестничных маршей. К трем часам ночи пожар удалось локализовать на площади 1 700 квадратных метров. В 4:53 сообщили о полной ликвидации огня. Никто не пострадал. Кроме здания. Алексей, который уже побывал на месте происшествия, рассказал о состоянии «России».

Сегодня на месте пожара продолжает работать спецтехника

- Фасад остался. Это здание с 97-го года, когда там был первый пожар, стояло разваливалось. И, по большому счету, чтобы его восстановить, кроме фасада, выходящего на улицы, там всё нужно было делать заново, потому что всё падало во двор. Все четыре этажа все эти годы падали во двор. Пожар там, конечно, нанес ущерб, но там и до этого всё было плохо.

Здание гостиницы снаружи производило приятное впечатление, но внутри царила разруха Фото: Екатерина Семенова

Другое дело, что там сейчас крыши вообще никакой. А это значит, что к весне оно вполне может рухнуть под воздействием снега и прочих осадков. Крыша-то там была нормальная на нём, а вот теперь её нет. К весне, а зимой там, естественно, работы никакие восстановительные вести не будут, оно всё развалится, здание просто рухнет, - считает председатель градозащитного совета.

Версию про умышленное уничтожение «России» Голицын обосновывает еще и тем, что владельцы первоначально договорились восстанавливать, а потом возможно, понесли убытки и могли прийти к выводу, что сейчас им это невыгодно.

- Ну, мы можем только гадать, что там на самом деле. Может, они посчитали, подумали: да, восстанавливать дорого, проще построить новое; как это всегда бывает. Мы можем размышлять сколько угодно, это неплодотворно.

- Просто если оно всё сразу загорелось, то непохоже, что это баловались какие-то подростки. Там куча камер у каждого магазина, там всё видно, с чего всё началось, где, как, кто, куда заходил, там всё это будет видно. Камерами там утыкано всё. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы уйти незамеченным, - резюмировал Голицын.

Пожар произошел в самом центре Саратова Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

На пожаре, к счастью, никто не пострадал. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и рассказать о причине возгорания. Напомню, прокуратура Фрунзенского района уже начала проверку. Управление по охране объектов культурного наследия готовит запрос в региональное МЧС, а мэр Михаил Исаев, тем временем, пообещал посодействовать в восстановлении здания.

Здание практически лишилось кровли

P.S. Очевидцы сообщают, что огонь было видно с разных концов города.

Расположенную через стенку поликлинику №7 частично затопило в ходе тушения пожара.

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