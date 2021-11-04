Михаил Исаев пообещал поддержку мэрии в восстановлении здания гостиницы «Россия» после пожара

Здание гостиницы полыхало по всей площади четвертого этажа Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Михаил Исаев назвал пожар в аварийном здании гостиницы «Россия» на проспекте Кирова «страшным событием». Много лет велись разговоры о путях сохранения памятника архитектуры, произошедший ночью 4 ноября пожар уничтожил его значительную часть.

- Сегодня ночью произошло страшное событие. В результате пожара была утрачена часть памятника культурного наследия - бывшего здания гостиницы «Россия».

Площадь возгорания составила 1700 кв.м и, к счастью, никто не пострадал. Объект находится в частной собственности, в последнее время владельцы предпринимали шаги по сохранению аварийного здания. Что послужило причиной пожара - скажут эксперты. Со стороны муниципалитета будет оказано необходимое содействие в проведении разбирательств и в дальнейшем восстановлении памятника, - заявил Михаил Исаев.

Пресс-службва мэрии распространило также благодарность главы администрации пожарным и сотрудникам службы спасения за четкую и оперативную работу, которая не позволила распространиться огню на соседние здания.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.