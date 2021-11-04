Пожар в «России»: Что в канун Дня народного единства потерял Саратов

Пожар в здании начался после полуночи 4 ноября Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Степень ущерба предметам охраны здания гостиницы «Россия», которое горело ночью 4 ноября, пока не установлена. Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном управлении по охране объектов культурного наследия.

Для выявления причин пожара управление готовит обращение в региональное ГУ МЧС.

- Впоследствии совместно с администрацией МО «Город Саратов» данный вопрос будет изучен, при необходимости будут проведены контрольно-надзорные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

В управлении напомнили, что в связи с ненадлежащим содержанием объекта культурного наследия в 2020 году протоколы об административном нарушении в отношении 14 собственников здания направлены в суд. Двум юридическим лицам назначены штрафы по 200 тыс. рублей.

- В связи с тем, что одним из собственников объекта приняты меры по сохранению памятника, судом вынесено решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении, - рассказали в Управлении.

Тем не менее, можно предположить, что объект как минимум лишился кровли, которая являлась предметом охраны.

Справка «КП-Саратов»:

Здание гостиницы «Россия» на Кирова,18 является объектом местного (муниципального) значения. В единый государственный реестр внесено в наименовании «Дом И.И.Зейферт, 1850-е гг., реконструкция 1889г. архитектор Шустер О.И.; 1902г.» (Саратов, пр. Кирова, 18). Также управлением установлены зоны охраны, утверждены границы территории и предмет охраны объекта. К ним относятся:

1. Объемно планировочное решение здания: габариты в плане; конфигурация исторического объема в плане; вальмовая кровля.

2. Фасады: композиционная структура фасадов; декоративное оформление фасадов – сохранившиеся архитектурные детали главных фасадов, включая аттик угловой части фасада, пилястры, русты, обрамление оконных проемов, балконы с декоративными решетками.

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