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Во время тушения пожара в здании гостиницы "Россия" на проспекте Кирова, 18, пострадали помещения поликлиники №7.

В региональном минздраве сообщили, что работа медучреждения приостановлена, потому что все здание обесточено. Кроме того, несколько помещений было пролито водой в ходе тушения пожара. Работа восстановится в сокращенном режиме сразу, как только восстановят электроснабжение.

Ситуацию прокомментировал министр Орлег Костин, который побывал в поликлинике сегодня утром.

- Посетил поликлиническое отделение 2-й горбольницы Саратова на улице Горького. В примыкающем к ней здании ночью был сильный пожар - горела бывшая гостиница "Россия" (Россию невозможно сжечь, хотя и пытались многие! Это я о нашей стране). В поликлинике после тушения пожара протекли несколько помещений. Дал поручение срочно готовиться к ремонту. Сейчас медучреждение не работает, оно обесточено. Как только появится свет, возобновили его работу, - сообщил Олег Костин.

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