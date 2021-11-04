После пожара в «России» остановлена работа отделения поликлиники №7

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Во время тушения пожара в здании гостиницы "Россия" на проспекте Кирова, 18, пострадали помещения поликлиники №7.
В региональном минздраве сообщили, что работа медучреждения приостановлена, потому что все здание обесточено. Кроме того, несколько помещений было пролито водой в ходе тушения пожара. Работа восстановится в сокращенном режиме сразу, как только восстановят электроснабжение.
Ситуацию прокомментировал министр Орлег Костин, который побывал в поликлинике сегодня утром.
- Посетил поликлиническое отделение 2-й горбольницы Саратова на улице Горького. В примыкающем к ней здании ночью был сильный пожар - горела бывшая гостиница "Россия" (Россию невозможно сжечь, хотя и пытались многие! Это я о нашей стране). В поликлинике после тушения пожара протекли несколько помещений. Дал поручение срочно готовиться к ремонту. Сейчас медучреждение не работает, оно обесточено. Как только появится свет, возобновили его работу, - сообщил Олег Костин.
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