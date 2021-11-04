В центре Саратова горела гостиница «Россия»

Пожар в здании "России" вспыхнул после полуночи Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Ночью в Саратове на проспекте Кирова,18 полыхало здание бывшей гостиницы «Россия»

Все экстренные службы были вызваны на место, пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному, третьему, номеру вызова.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Памятник архитектуры местного значения - дом И. И. Зейферт 1850-х годов постройки на углу проспекта Кирова и улицы Горького загорелся после полуночи – сигнал в МЧС поступил в 01.43. Загорелся 4 этаж и кровля пустующего аварийного 4-х этажного здания. Площадь пожара составила 2400 квадратных метров – полыхало все г-образное здание 40 на 60 метров.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сначала к месту тушения направились 15 пожарных машин, потом количество техники возросло до 19 единиц. В общей сложности с огнем боролись 110 человек.

Если 2,3 и 4 этажи не эксплуатировались, то на первом еще размещались торговые объекты. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, осложняло тушение то, что все входы-выходы были заварены, частично отсутствовали лестничные марши между этажами.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

К 3. часам ночи пожар удалось локализовать на площади 1700 кв.м.

В 4.53 поступил доклад о полной ликвидации возгорания.

По сообщениям МЧС, пострадавших на пожаре нет. Причины произошедшего предстоит установить специалистам.

Напомним, ранее в этом здании уже случался серьезный пожар. В 1990 годы В 1990-е годы огонь повредил башенку с флюгером, кровлю и внутренние помещений.

Городские власти неоднократно поднимали вопрос о сносе аварийного объекта, против этого выступала краеведческая общественность. В последние годы идет обсуждение путей восстановления здания и поиск компромисса между несколькими владельцами помещений в нем.

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