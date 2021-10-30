Ограничительные меры: федеральные и региональные власти рассказали о поддержке для саратовского бизнеса

Поучаствовать смогут пострадавшие от ограничений предприятия и СОНК Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пандемия снова бьет по экономике России. Федеральное правительство обозначило ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В стороне не остались и власти Саратовской области. Рассказываем, как региональные предприниматели из пострадавших от ограничительных мер отраслей и социально ориентированные некоммерческие организации смогут облегчить свою незавидную участить.

На каждого работника указанных выше компаний выделят по МРОТу – 12 792 рублей. Выплаты получат предприятия транспорта, культуры, досуга и развлечений, гостиничного бизнеса, туризма, санаторно-курортной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, стоматологии. Полный перечень на сайте covid.economy.gov.ru.

С грантов не придется платить налоги. Так, руководитель компании сможет не платить НДФЛ и страховые взносы в случае, если решит направить выплаты на зарплаты сотрудников.

Подать заявление на получение гранта можно с 1 ноября по 15 декабря в личном кабинете на сайте nalog.ru. Деньги придут в течение восьми рабочих дней.

Также вновь вернулись к кредитной программе восстановления предпринимательства и поддержки занятости «ФОТ 3.0». Так, для малого и среднего бизнеса и СОНКО с 1 ноября по 30 декабря будут доступны льготные кредиты под 3% годовых на 18 месяцев.

Сумма кредита будет рассчитываться по следующей формуле: МРОТ*количество работников*12 месяцев. Займы не превысят 300 млн рублей.

Условия получения госкредита следующие: сохранение не менее 90% рабочих мест на период действия договора; участие в программе «ФОТ 2.0». Займы выдадут только тем компаниям, которые были зарегистрированы с июля 2020-го по июль 21-го года.

Правительство Саратовской области также решило принять меры. Так, разработан законопроект о продлении на 2022 год пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения: 2% вместо 6% и 7,5% вместо 15% для девяти видов деятельности: общепит, гостиницы, туризм, культура, спорт, санаторно-курортный бизнес и организация досуга. В скором времени проект рассмотрит областная дума.

Напомним, с сегодняшнего дня в области ужесточили коронавирусные ограничения – оказались закрытыми кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты и магазины. Для работы непродовольственных магазинов с 30 октября по 7 ноября доля товаров из списка необходимых в ассортименте продукции должна составлять не менее 30 процентов. Ранее региональные власти ввели QR-коды, с 11 ночи до 6 утра общепит и бары работают только на вынос, а организованные группы детей не размещают в гостиницах и хостелах.

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