В Саратове закрыли кинотеатры и парикмахерские

Завтра, 30 октября, в Саратовской области вводятся дополнительные ограничительные меры по коронавирусу. Они продлятся с 30 октября по 7 ноября:
- Организации общепита работают только на вынос или в виде доставки
- Розничная торговля разрешена только продуктами питания или товарами первой необходимости
- Закрываются салоны красоты, бассейны, развлекательные организации, кинотеатры
- Вводится запрет на проведение массовых мероприятий.
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