В Саратове закрыли кинотеатры и парикмахерские

Завтра, 30 октября, в Саратовской области вводятся дополнительные ограничительные меры по коронавирусу. Они продлятся с 30 октября по 7 ноября:

- Организации общепита работают только на вынос или в виде доставки

- Розничная торговля разрешена только продуктами питания или товарами первой необходимости

- Закрываются салоны красоты, бассейны, развлекательные организации, кинотеатры

- Вводится запрет на проведение массовых мероприятий.

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