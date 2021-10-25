QR-коды начали работать в Саратове

С сегодняшнего дня, 25 октября, в Саратовской области заработала система QR-кодов.

Теперь QR-код, свидетельствующий о проведении вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом необходим для похода в культурные заведения: театры, кинотеатры, музеи, выставки, на концерты.

Также сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, работу общепита и учреждений досуга.

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