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Общество25 октября 2021 11:41

В Саратовской области заработала система QR-кодов

Наталия Калинина
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QR-коды начали работать в Саратове

QR-коды начали работать в Саратове

С сегодняшнего дня, 25 октября, в Саратовской области заработала система QR-кодов.

Теперь QR-код, свидетельствующий о проведении вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом необходим для похода в культурные заведения: театры, кинотеатры, музеи, выставки, на концерты.

Также сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, работу общепита и учреждений досуга.

QRкоды в Саратове

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