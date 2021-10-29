В Саратове опубликован список разрешенных к продаже товаров

Сегодня, 29 октября, поступило сообщение об ужесточении коронавирусных ограничений в Саратовской области. В связи с этим, опубликован перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Для работы непродовольственных магазинов с 30 октября по 7 ноября доля товаров из списка в ассортименте продукции должна составлять не менее 30 процентов:

1. Медицинские маски и перчатки

2. Чистящие средства

3. Обеззараживающие средства

4. Салфетки влажные

5. Салфетки сухие

6. Мыло туалетное

7. Мыло хозяйственное

8. Паста зубная

9. Зубная щетка

10. Туалетная бумага

11. Гигиенические прокладки

12. Стиральный порошок

13. Подгузники

14. Спички

15. Свечи

16. Пеленки

17. Шампунь для детей

18. Крем от опрелостей у детей

19. Бутылочка для кормления

20. Соска

21. Бензин

22. Дизельное топливо

23. Газовое топливо

24. Корма для животных и ветеринарные препараты

25. Смазочные материалы.

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