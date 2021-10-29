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Общество29 октября 2021 15:18

В Саратовской области продлили коронавирусные ограничения

Наталия Калинина
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Сегодня, 29 октября, Роман Бусаргин сообщил о продлении коронавиурсных ограничений в Саратовской области.

Заведения общепита по-прежнему не будут работать с 23:00 до 6:00. Исключение составляют обслуживание на вынос, доставка заказов, а также работа буфетов в аэропортах, ж/д вокзалах, автозаправочных станциях и придорожных кафе.

Запрещены развлекательные мероприятия в ночных клубах и в караоке, а также барах и ресторанах.

Организованные группы детей и подростков не разрешается размещать в гостиницах для участия в различных мероприятиях. Ограничения не распространяются на санатории для детей.

При посещении массовых мероприятий жителям региона нужно предъявитьQR-код или справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.

Продлены ограничения в Саратовской области

Продлены ограничения в Саратовской области

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