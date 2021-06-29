Несмотря на рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в Саратовской области, антипрививочников больше. Пока

Большая часть опрошенных саратовцев не планирует идти прививаться Фото: Александр Уриевский

Жители Саратова продолжают выступать против вакцинации от коронавируса. Вчера, 28 июня, в одном из городских сообществ в соцсети провели опрос. У саратовцев спросили, планируют ли они уколоться от COVID-19.

На момент публикации проголосовали 2 262 человека. 67% опрошенных не планируют идти прививаться. 20% решение пока не приняли, а готовы сделать укол только 12% участников исследования. Варианта ответа для тех, кто уже привился или имеет противопоказания, не было, возможно, часть таких людей проголосовала за вариант «не планирую идти».

- А вот и реальная статистика 10% за, 70% против, — пишет один из комментаторов Артем Белов.

- Если они безопасны, почему государство не берет на себя ответственность за их применение, а вся ответственность ложится на того, кому ее колят? — высказался еще один горожанин.

- В начале мая вторую сделала, хвост не вырос, а вообще дело каждого — делать или нет, — считает Наталья Кострюкова.

В соцсети у саратовцев спросили, пойдут ли они прививаться

По этому же поводу высказались читатели под нашей предыдущей публикацией на тему желания саратовцев прививаться.

- Провакцинировались все родственники, кроме одной. Теперь она в больнице с 32% поражения легких, остальные здоровы (хотя ездили в отпуск вместе). В СССР вакцинировались люди в обязательном порядке, и что? Мутировали? А почему вдруг сейчас все решили, что теперь вакцина другого качества? Есть какие-то доказательства? Реальных нет, только самостийные доводы антипрививочников. Ну не хочешь прививаться — не прививайся, но зачем всякую ересь придумывать? И еще, с вашими выводами так вообще надо отменить всякие медосмотры и обязательные прививки для работников, ну, например, общепита, пусть кормят всех, имея разные болячки. Для некоторых категорий граждан (общепит, учителя, воспитатели, врачи) вакцинация должна быть обязательной, — пишет Владимир.

Многие саратовцы объясняют свое нежелание прививаться вероятностью проявления последствий через несколько лет и недоверием к властям.

- Буду увольняться, если насильно заставят прививаться, мы не животные, которых прививают принудительно, — считает аноним.

Пока саратовцы не планируют проявить сознательность, коронавирус ежедневно уносит жизни порядка десяти жителей региона. Сегодня, 29 июня, зарегистрировано рекордное число смертей — 12. В области вновь зафиксирован резкий скачок заболеваемости — если вчера новых случаев было 134, то сегодня уже 141, и это еще не пик. Глава областного минздрава Олег Костин напомнил, что для достижения коллективного иммунитета нужно привить не менее миллиона жителей Саратовской области. На сегодняшний день получили вакцину только 350 тыс. саратовцев.

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