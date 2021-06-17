Саратовцы готовы увольняться, лишь бы не делать прививку от коронавируса

Саратовцы готовы уволиться, чтобы не делать прививку от коронавируса Фото: Александр Уриевский

В одной из популярных саратовских групп в соцсети опросили горожан, как они относятся к перспективе введения обязательной вакцинации от коронавируса. Саратовцы готовы увольняться, только бы не делать прививку.

- На днях в интервью врач Денис Проценко, тот самый из «Коммунарки», сказал, что надо вводить обязательную вакцинацию, а уже вчера главный санитарный врач Москвы ввёл обязательную вакцинацию Москве и Подмосковье для людей работающих в сфере торговли и услуг. Мэр Москвы Собянин сказал, «что прививки — это личное дело каждого, но только до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче», - пишет автор поста и спрашивает, как горожане отреагируют, если аналогичные меры будут введены и в Саратовкой области.

Саратовцам предложили четыре варианта ответа:

1. Я готов привиться. Пойдем строем в пункт вакцинации;

2. Прививку должны делать на добровольной основе для всех. Буду до последнего сопротивляться и возможно уйду с работы;

3. Уже привился;

4. Узнать результаты.

На момент публикации в опросе поучаствовали 1 408 человек. Большая часть саратовцев проголосовала за второй вариант – почти 54%, около 12% уже привились, только восемь процентов опрошенных готовы сделать прививку в случае введения обязательной вакцинации.

В комментариях горожане высказывали разнообразные мнения. Некоторые ссылались на Конституцию, сетуя на то, что государство не имеет права заставлять граждан прививаться. Кто-то напротив пишет, что в вакцинации ничего страшного нет:

- Мой папа привился в апреле. Две вакцины, и хорошо все. И мама привита, и я, и муж. Никто не умер от прививок. Свекр и свекровь привиты, живут под Москвой и все нормально, - пишет Ксения Исакова.

- Аналогично. Муж, я, свекровь. У той куча болезней и хроническое заболевание сердца, пошла и сделала, - отвечает Ксении Ольга Парфенцева.

- Я, мама, бабушка (84 года), тетя, дядя и много кто из знакомых привились. У людей с критическим мышлением явно проблемы, - присоединяется к мнению девушек Юлия Шилович.

- Два года практически на передовой работал. Не привился и не болел. А сколько раз от гриппа делал прививку, так через некоторое время улетал на больничный в тяжелых формах. А если не делал, то болел раз в 2-3 года и в легкой форме. Так что эта привика не так всем подойдет, - высказал противоположное мнение Артём Евдокимов.

Некоторые саратовцы пишут, что уже привились:

- Хвост не вырос, и вторая голова тоже! - поделилась Алена Хабарова.

Но негативно настроенных горожан всё же больше:

- Я против. Прививаться не буду ни за что, по крайней мере, пока. А те, кто принудительно собирается это делать по-моему просто уже обнаглели. Привыкли что выдумывают что хотят и люди все терпят, - считает Инна Никонова.

- Сгоняют народ на скотобойню, и вот интересно, идут, - разделяет мнение Инны Наталья Бугоркова.

- Я еще в школе со всех прививок сбегал, так, что опыт у меня в этом деле большой, - пишет Евгений Кулаков.

Напомним, сегодня в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что введение принудительной вакцинации некоторых категорий граждан не исключено.

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